ETV Bharat / Videos

ಮೋಗಾ ಮತ್ತು ಜಲಂಧರ್​​ನಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ - SHIVRAJ CHAUHAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 1:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಲಂಧರ್​, ಪಂಜಾಬ್ : ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೋಗಾ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಜಲಂಧರ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈತರು ಮತ್ತು MNREGA ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರೈತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು : ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮೋಗಾದ ನಿಹಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಣಸಿಹ್ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. 

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಇಂದು, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಣಸಿಂಗ್ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮವು ಕೂಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು ಕೂಳೆ ಸುಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ 30% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಜಲಂಧರ್‌ನಲ್ಲಿ MNREGA ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾದ್‌ಶಾಹ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಭೋಜನ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ

ಜಲಂಧರ್​, ಪಂಜಾಬ್ : ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೋಗಾ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಜಲಂಧರ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈತರು ಮತ್ತು MNREGA ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರೈತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು : ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮೋಗಾದ ನಿಹಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಣಸಿಹ್ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. 

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಇಂದು, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಣಸಿಂಗ್ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮವು ಕೂಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು ಕೂಳೆ ಸುಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ 30% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಜಲಂಧರ್‌ನಲ್ಲಿ MNREGA ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾದ್‌ಶಾಹ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಭೋಜನ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ

For All Latest Updates

TAGGED:

MNREGA LABOR
MODERN AGRICULTURE
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್
PUNJAB
SHIVRAJ CHAUHAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

fans-offer-prayers-to-shamanur-shivashankarappa-by-breaking-51-coconuts-to-pray-for-his-recovery

ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬರಲೆಂದು 51 ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

November 27, 2025 at 3:00 PM IST
mp-kangana-ranaut

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ; ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ನಟಿ

November 24, 2025 at 7:20 PM IST
MANDYA SCENE OF DYING FROM A HEART ATTACK ಹೃದಯಾಘಾತ DEATH

ಪೇಂಟ್​​ ತರಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು: ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

November 23, 2025 at 12:44 PM IST
BELAGAVI ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​​​ ಸವದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ

ನಾನು ರಾಜಕಾರಿಣಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ: ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ಹೊರಹಾಕಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​​​ ಸವದಿ

November 21, 2025 at 2:59 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.