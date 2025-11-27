ಮೋಗಾ ಮತ್ತು ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ - SHIVRAJ CHAUHAN
Published : November 27, 2025 at 1:32 PM IST
ಜಲಂಧರ್, ಪಂಜಾಬ್ : ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೋಗಾ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಜಲಂಧರ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈತರು ಮತ್ತು MNREGA ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರೈತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು : ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮೋಗಾದ ನಿಹಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಣಸಿಹ್ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಇಂದು, ಪಂಜಾಬ್ನ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಣಸಿಂಗ್ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮವು ಕೂಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು ಕೂಳೆ ಸುಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ 30% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ MNREGA ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾದ್ಶಾಹ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
