ETV Bharat / Videos

ಇ-ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್: ಮೋದಿ ಮಾತು ಪಾಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ - MEGHWAL TRAVELLING IN E RICKSHAW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಇ-ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಿಕಾನೆರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಬಿಕಾನೆರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ'ಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸ್ವತಃ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಬಿಕಾನೇರ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಇ - ರಿಕ್ಷಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ವಿಐಪಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೇಘವಾಲ್ ತಮ್ಮ ವಾಹನವಾಗಿ ಇ-ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕ್ರಮವು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡಾದರು. 

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಪರ್ಯಾಯ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯ; ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ - BJP ACTIVISTS CELEBRATION

ಬಿಕಾನೆರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಬಿಕಾನೆರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ'ಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸ್ವತಃ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಬಿಕಾನೇರ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಇ - ರಿಕ್ಷಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ವಿಐಪಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೇಘವಾಲ್ ತಮ್ಮ ವಾಹನವಾಗಿ ಇ-ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕ್ರಮವು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡಾದರು. 

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಪರ್ಯಾಯ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯ; ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ - BJP ACTIVISTS CELEBRATION

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI APPEAL
UNION MINISTER ARJUN RAM MEGHWAL
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್
RAJASTHAN
MEGHWAL TRAVELLING IN E RICKSHAW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

fire-broke-out-in-workers-shed-in-mantralaya

ಮಂತ್ರಾಲಯ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ

May 13, 2026 at 4:50 PM IST
22 WILD ELEPHANT CAMPED

ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಳಿಕೆರೆ ಬಳಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ 22 ಕಾಡಾನೆಗಳು: ವಿಡಿಯೋ

May 13, 2026 at 3:20 PM IST
THEFT in JAIN TEMPLE

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಳವು: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ

May 13, 2026 at 3:02 PM IST
LAST RITES TO DOG

ಅಗಲಿದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ವಿಡಿಯೋ

May 10, 2026 at 5:26 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.