ETV Bharat / Videos

LIVE: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆ - UNION BUDGET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್​​ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 1999ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ 15ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2027ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಅಸಮಾನ ವಿತ್ತೀಯ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಘಟನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲೊಡ್ಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಕಡಿಮೆ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್​​ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 1999ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ 15ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2027ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಅಸಮಾನ ವಿತ್ತೀಯ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಘಟನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲೊಡ್ಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಕಡಿಮೆ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

NIRMALA SITHARAMAN
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
CENTRAL BUDGET 2026
15TH BUDGET
UNION BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

karnataka-assembly-session-live

LIVE: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ

January 29, 2026 at 11:31 AM IST
Karnataka Assembly session live

LIVE: ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ; ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ

January 28, 2026 at 11:40 AM IST
republic-day-parade-2026-live

LIVE: ದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

January 26, 2026 at 10:08 AM IST
republic-day-celebration-in-bengaluru-live

LIVE: ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

January 26, 2026 at 9:04 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.