LIVE: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ - UNION BUDGET 2026
Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 1999ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ 15ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2027ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಅಸಮಾನ ವಿತ್ತೀಯ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಘಟನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲೊಡ್ಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಕಡಿಮೆ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
