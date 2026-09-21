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ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಿಯಾ ಕಾರು ಜಖಂ

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ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಿಯಾ ಕಾರು ಜಖಂ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 7:16 PM IST

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ನೆಲಮಂಗಲ: ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಡುರಾತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದವನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರನ್ನು ಜಖಂ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನೆಲಮಂಗಲದ ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಅಕ್ಷರ ಕೌಂಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರದೆಂದು ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಿಯಾ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊಡೆದು ಜಖಂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಭರತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕಾರು ಸೇರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಭರತ್ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಮರಿಯಾನೆ ಓಡಾಟ

ನೆಲಮಂಗಲ: ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಡುರಾತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದವನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರನ್ನು ಜಖಂ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನೆಲಮಂಗಲದ ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಅಕ್ಷರ ಕೌಂಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರದೆಂದು ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಿಯಾ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊಡೆದು ಜಖಂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಭರತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕಾರು ಸೇರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಭರತ್ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಮರಿಯಾನೆ ಓಡಾಟ

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TAGGED:

BENGALURU RURAL
ಕಿಯಾ ಕಾರು ಜಖಂ
CAR DAMAGED
DAMAGED CAR

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