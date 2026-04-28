ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ತಾಳದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವು: ವಿಡಿಯೋ - COBRA SLEPT IN HELMET

ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 6:03 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಬಿಸಿಲು ತಾಪ ತಾಳಲಾರದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ನಾಗರಹಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಮೇಟಗಳ್ಳಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್​ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ನೇಕ್​ ​ಶ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್​ ಬಂತು. ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾವುಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಡೆಯಲಾರೆದೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

