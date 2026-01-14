ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೂರಾರು ಅಲಂಕಾರ: ಯಕ್ಷಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯ - UDUPI SRI KRISHNA
Published : January 14, 2026 at 1:43 PM IST
ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಯತಿಗಳದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅವರದ್ದೇ. ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗಂತಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ. ಬಾಲರೂಪಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸೊಗಸೇ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಶೃದ್ಧೆ.
ಐದು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ರೂಪಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠಾಧೀಶರು, ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲಂಕಾರ. ಕಿರಿಯ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಕೈಚಳಕವಂತೂ ಅದ್ಭುತ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿನೂತನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಕರಾವಳಿ ಗಂಡುಕಲೆ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ "ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ" ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆಸ್ತಿಕರು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ತಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆಶಯದಂತೆ ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇದಗೆ ಮುಂದಲೆ ರಚಿಸಿದವರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾಸುಕಿ ಡೆಕೊರೇಟರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯರವರು. ಪುತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡೋತ್ಸವ, ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ ಇವರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆಶಯದಂತೆ ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಂಕಾರ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೇದಗೆ ಮುಂದಲೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಈ ಕೇದಗೆ ಮುಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಭಾಗ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
