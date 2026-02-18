ETV Bharat / Videos

ತುಮಕೂರು: ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳ ಜಪ್ತಿ - TWO TANKERS SEIZED

ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳ ಜಪ್ತಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 8:08 PM IST

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್​ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್​ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೀರ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕರು ವಾಹನ ಜಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್​ ಟೀಮ್​ನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. 2-3 ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಂ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ 500 ಲೀಟರ್​ನಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶುಭ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TUMAKURU
ತುಮಕೂರು ರಾಜಕಾಲುವೆ
ಕೆಮಿಕಲ್​ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಮಿಕಲ್​ ತ್ಯಾಜ್ಯ
TWO TANKERS SEIZED

ETV Bharat Karnataka Team

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

