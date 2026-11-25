Watch video: ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 'ತುಂಗಾರತಿ', 'ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ' ವೈಭವ
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Published : November 25, 2026 at 10:06 AM IST
ರಾಯಚೂರು: ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ 'ತುಂಗಾರತಿ' (ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಆರತಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವ್ ಗಿರಿ .ಜಿ. ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತುಂಗಾರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ಮಠದಿಂದ ನದಿಯ ತೀರದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಉತ್ಸವದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನೂ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳು ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ತುಂಗಾರತಿಯ ನಂತರ, ನದಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ 'ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಬೆಳಗಿ, ಭಕ್ತಿ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾರುವ ದಿವ್ಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವ ಗಿರಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ 'ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ'ವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡವು.
ನಂತರ, ಶ್ರೀ ಮಠಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಮಠದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ 'ಜ್ವಾಲತೋರಣ'ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡವು.
ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಪಿಆರ್ಒ ಐ.ಪಿ. ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ದಿವ್ಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಈ ಸಂದರ್ಭವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭ
ರಾಯಚೂರು: ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ 'ತುಂಗಾರತಿ' (ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಆರತಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವ್ ಗಿರಿ .ಜಿ. ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತುಂಗಾರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ಮಠದಿಂದ ನದಿಯ ತೀರದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಉತ್ಸವದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನೂ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳು ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ತುಂಗಾರತಿಯ ನಂತರ, ನದಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ 'ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಬೆಳಗಿ, ಭಕ್ತಿ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾರುವ ದಿವ್ಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವ ಗಿರಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ 'ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ'ವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡವು.
ನಂತರ, ಶ್ರೀ ಮಠಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಮಠದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ 'ಜ್ವಾಲತೋರಣ'ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡವು.
ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಪಿಆರ್ಒ ಐ.ಪಿ. ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ದಿವ್ಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಈ ಸಂದರ್ಭವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭ