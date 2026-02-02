ETV Bharat / Videos

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗಿರಿಜನರಿಂದ ಇಡುಗಾಯಿ ಸೇವೆ - TRIBALS PEOLE PERFORM IDUGAI RITUAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಡುಗಾಯಿ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಗಿರಿಜನರು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 2, 2026 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗಿರಿಜನರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡುಗಾಯಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರು ರಥ ಬಿಚ್ಚಿದರು. ದೇವರ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ನಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಗಿರಿಜನರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಿಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಂಕುಮೋತ್ಸವ, ಮೃಗಯಾತ್ರೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪವಿತ್ರ ರುದ್ರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಳಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹೊರನಾಡು, ಬಾಳೆಹೊಳೆ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಜಾಂಬ್ಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಬೀಡು, ಮರಸಣಿಗೆ, ಹಿರೇಬೈಲು, ಜಾವಳಿ, ಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಶ್ರೀ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗಿರಿಜನರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡುಗಾಯಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರು ರಥ ಬಿಚ್ಚಿದರು. ದೇವರ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ನಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಗಿರಿಜನರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಿಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಂಕುಮೋತ್ಸವ, ಮೃಗಯಾತ್ರೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪವಿತ್ರ ರುದ್ರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಳಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹೊರನಾಡು, ಬಾಳೆಹೊಳೆ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಜಾಂಬ್ಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಬೀಡು, ಮರಸಣಿಗೆ, ಹಿರೇಬೈಲು, ಜಾವಳಿ, ಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
KALASESHWARA SWAMY
KALASESHWARA SWAMY RATHOTSAVA
ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಡುಗಾಯಿ ಸೇವೆ
TRIBALS PEOLE PERFORM IDUGAI RITUAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

Magha Hunnime: devotees flocked to have darshan of Mysuru Nanjundeshwara

ಮಾಘ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂತು ಭಕ್ತ ಸಾಗರ

February 2, 2026 at 4:11 PM IST
Tourists happy after seeing big tiger on the way to Hebbe Falls

ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿರಾಯ: ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫಿದಾ

January 31, 2026 at 1:23 PM IST
WILD ELEPHANT CHASED SCHOOL BUS

ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂಟಿ ಸಲಗ: ವಿಡಿಯೋ

January 31, 2026 at 10:41 AM IST
RARE FOSSIL DISCOVERED DURING LAKKUNDI EXCAVATION, GADAG

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನ: ಅಡಿಕೆಯಂತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲಾವಶೇಷ ಪತ್ತೆ- ವಿಡಿಯೋ

January 29, 2026 at 5:15 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.