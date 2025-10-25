ETV Bharat / Videos

ಮೈಸೂರು: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಂಗೂರ್​ ಕೋತಿ ಮರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

October 25, 2025

ಮೈಸೂರು: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಂಗೂರ್​ ಕೋತಿ ಮರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹೊಳೆ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಂಗೂರ್​ ಮರಿಯನ್ನು ಎಸಿಎಫ್​ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಉದ್ಯಾನದ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ನಾಗರಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಲಂಗೂರ್​​ ಮರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಎಸಿಎ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್​​, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಸಿಎ ಲತಾ ಭಟ್​​ ಅವರು ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಹುಣಸೂರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಮೇಶ್​​ ಅವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

"ಮರಿಯ ಸ್ಪೈನಲ್​​ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಮೇಶ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ತಾಯಿ ಲಂಗೂರು ತನ್ನ ಮರಿಗಾದ ಗಾಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ದೂರದಲ್ಲೇ ಮರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮರಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುಣಮುಖವಾದ ಬಳಿಕ ಲಂಗೂರ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಸಿಎ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಿ: ಹುಣಸೂರಿನಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆದಾಟುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಎಸಿಎ ಲಕ್ಷಿಕಾಂತ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಡ್ಯ: ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಿಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ

