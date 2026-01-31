ETV Bharat / Videos

ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿರಾಯ: ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫಿದಾ - TIGER SPOTTED

ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ಕಂಡ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 1:23 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟದಂತಹ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭದ್ರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿ ಮಲಗಿ ತನ್ನ ಆಯಾಸ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹೋದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹುಲಿಯ ದರ್ಶನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುದ ನೀಡಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾಸ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಬರುವ ಹುಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹುಲಿಯ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಗುಂಪು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

