Live: ಮೈಸೂರು ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು
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Published : October 21, 2026 at 7:51 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾದ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿವೆ. ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಮುಖ ರೋಚಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದ್ದು, 650 ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಮೂನ್ನೂರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ದಸರಾದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಸಂಜೆ 4:10 ರಿಂದ 4:35ರ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದರು.
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾದ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿವೆ. ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಮುಖ ರೋಚಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದ್ದು, 650 ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಮೂನ್ನೂರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ದಸರಾದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಸಂಜೆ 4:10 ರಿಂದ 4:35ರ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದರು.