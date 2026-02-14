ETV Bharat / Videos

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​​ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾದ ದರೋಡೆಕೋರರು: ವಿಡಿಯೋ - ROBBERY IN GAS STATION

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 2:48 PM IST

ಮೈಸೂರು: ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐವರು ದರೋಡೆಕೋರರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು-ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃತ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​​ನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು-ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್​​ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್​​ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​​ಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐವರು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಗುರುವಾರ(ಫೆ.12) ರಾತ್ರಿ 10:33ರ ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಬಂಕಿನ ಆಫೀಸ್​ನ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಡ್ರಾಗರ್​ ಹಾಗೂ ಮಚ್ಚು ತೋರಿಸಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ 15,300 ರೂ. ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಣ ತೋರಿಸು ಎಂದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಒಡಿಹೋಗಿ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಜನರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗ ದರೋಡೆಕೋರರು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದರೋಡೆಕೋರರು ತಂದಿದ್ದ ಡ್ರಾಗರ್​ ಹಾಗೂ ಮಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಬಂಕಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಂಕ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮೀಪದ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

