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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತಿವೆ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

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ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 2:45 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತಿವೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಶ್ಯಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೇ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಸದನದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದು ದುರಂತ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವಾಗಬಾರದು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇವರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಜುಗುರ. ಕಾರಣ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಲ್​ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬಿಜೆಪಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸಹ ನಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 21 ರಿಂದ 23ರ ತನಕ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ದೇವಾಲಯ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿ. ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.  

ಪಿಯುಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರು ಇರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೂ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ಕಳಪೆ ಶೂ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು ಪೇಡ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವರು ನಮಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದೇ?': ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತಿವೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಶ್ಯಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೇ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಸದನದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದು ದುರಂತ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವಾಗಬಾರದು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇವರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಜುಗುರ. ಕಾರಣ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಲ್​ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬಿಜೆಪಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸಹ ನಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 21 ರಿಂದ 23ರ ತನಕ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ದೇವಾಲಯ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿ. ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.  

ಪಿಯುಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರು ಇರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೂ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ಕಳಪೆ ಶೂ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು ಪೇಡ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವರು ನಮಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದೇ?': ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

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TAGGED:

MADHU BANGARAPPA SLAMS BJP
OPPOSITION PARTY DUTIES
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ
SHIVAMOGGA
MINISTER MADHU BANGARAPPA

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