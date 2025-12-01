ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆದ Off-road challenge.. Watch in video - OFF ROAD CHALLENGE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 1, 2025 at 3:02 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಲನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. KA34 Ballari Off‑Road Challenge ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನೆಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಾಹಸಮಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 3 ದಿನ ನಡೆಯಿತು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 4×4 ಜೀಪ್ ವಾಹನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ, ತಗ್ಗು ದಿಮ್ಮಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಾಲನೆ ತಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನೋಪ್ ಕೇನಿತ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನ. 28/29/30 ಒಟ್ಟು 3 ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
