ETV Bharat / Videos

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆದ Off-road challenge.. Watch in video - OFF ROAD CHALLENGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 3:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್​ ರೋಡ್​​ ರೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ​ಕ್ರೇಜ್​​​ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಲನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. KA34 Ballari Off‑Road Challenge ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನೆಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಾಹಸಮಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 3 ದಿನ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಆಫ್ - ರೋಡ್​ ರೇಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 4×4 ಜೀಪ್ ವಾಹನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ, ತಗ್ಗು ದಿಮ್ಮಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್​ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಾಲನೆ ತಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನೋಪ್ ಕೇನಿತ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನ. 28/29/30 ಒಟ್ಟು 3 ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಳಿಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಲೀಟರ್​ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್​ ರೋಡ್​​ ರೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ​ಕ್ರೇಜ್​​​ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಲನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. KA34 Ballari Off‑Road Challenge ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನೆಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಾಹಸಮಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 3 ದಿನ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಆಫ್ - ರೋಡ್​ ರೇಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 4×4 ಜೀಪ್ ವಾಹನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ, ತಗ್ಗು ದಿಮ್ಮಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್​ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಾಲನೆ ತಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನೋಪ್ ಕೇನಿತ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನ. 28/29/30 ಒಟ್ಟು 3 ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಳಿಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಲೀಟರ್​ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ

For All Latest Updates

TAGGED:

ಆಫ್​ ರೋಡ್​​ ರೇಸ್
BALLARI
ಜೀಪ್​ ರೇಸ್
JEEP RACE
OFF ROAD CHALLENGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

PROTEST IN FAVOR OF SIDDARAMAIAH

ತುಮಕೂರು: ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

November 29, 2025 at 7:28 PM IST
Dalit organization protest

ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

November 28, 2025 at 8:51 PM IST
VOKKALIGAS WORSHIP CHAMARAJESHWARA TO ENSURE THAT DK SHIVAKUMAR BECOME CM

ಡಿಕೆಶಿ​ ಸಿಎಂ ಆಗಲೆಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದಿಂದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

November 28, 2025 at 7:11 PM IST
wild-buffalo-found-in-anekal

ಆನೇಕಲ್: ಕಾಡು ಕೋಣದ ಆಟಾಟೋಪ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

November 28, 2025 at 6:35 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.