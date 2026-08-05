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ಕಬಿನಿ‌ ಹೊರಹರಿವಿನಿಂದ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ: ಮೆಟ್ಟೂರು ತಲುಪಿದ ಕಾವೇರಿ - ಭರಚುಕ್ಕಿ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತ

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ಕಬಿನಿ‌ ಹೊರಹರಿವಿನಿಂದ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 3:00 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತ ಜೀವಕಳೆ ಪಡೆದಿವೆ.

ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ‌ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಬಿನಿ‌ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ಗೂ‌ ಅಧಿಕ‌ ಹೊರಹರಿವಿನ‌ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ಜೀವಕಳೆ ಪಡೆದಿದೆ.‌

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಲವೈಭವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.‌ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊರಕಲು ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತ ಕಂಡು ಮುದಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊರಕಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಿದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಕಾವೇರಿ ಜಲವೈಭವವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೆಟ್ಟೂರು ಜಲಾಶಯ ತಲುಪಿದ್ದು ಮೆಟ್ಟೂರಿಗೆ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 12 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು 1500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿಂದು ಒಟ್ಟು 35.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಳ: ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ! 

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತ ಜೀವಕಳೆ ಪಡೆದಿವೆ.

ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ‌ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಬಿನಿ‌ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ಗೂ‌ ಅಧಿಕ‌ ಹೊರಹರಿವಿನ‌ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ಜೀವಕಳೆ ಪಡೆದಿದೆ.‌

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಲವೈಭವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.‌ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊರಕಲು ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತ ಕಂಡು ಮುದಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊರಕಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಿದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಕಾವೇರಿ ಜಲವೈಭವವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೆಟ್ಟೂರು ಜಲಾಶಯ ತಲುಪಿದ್ದು ಮೆಟ್ಟೂರಿಗೆ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 12 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು 1500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿಂದು ಒಟ್ಟು 35.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಳ: ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ! 

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TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಕಬಿನಿ‌
ಜಲಪಾತ
ಭರಚುಕ್ಕಿ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತ
BARACHUKKI HOGENAKKAL WATERFALL

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