ಮೈಸೂರು: ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ 8ನೇ ದಿನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಮೋಘ ನೃತ್ಯ
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Published : October 6, 2026 at 3:54 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲಿ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಣಿದು ಕನ್ನಡ ಮಣಿದು ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲುಗಳ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪಸರಿಸಿದರು.
ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉಪ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ 8ನೇ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ, ಸಮಾನತೆ, ಜಾನಪದ ಝೇಂಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಯುವಕರು, ಸಭಿಕರು ಮೈ ಮರೆತು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹುಣಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲಿ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಣಿದು ಕನ್ನಡ ಮಣಿದು, ನನ್ನುಸಿರಲಿ ಕಂಪಿಸುವ ಮಣ್ಣು ಎಂಬ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕವಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಪನ್ನು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಿದರು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಕರುನಾಡೇ ಕೈ ಚಾಚಿದ ನೋಡೆ, ಹಸಿರುಗಳೇ ಆ ತೋರಣಗಳೇ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಚಾಮರ ಬೀಸಿದೆ. ಹಾರೋ ಹಕ್ಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದೇ, ನೆಲ ಜಲ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಕುರಿತಾಗಿ ಕವಿಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡವು, ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿರಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ತುಂಬಾ ಅನ್ನದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವಳೆ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನ ಬೇಡಿರಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕುಡುಗೋಳಿಟ್ಟರು ನಗುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಂನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ಮಂಡ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದರು. ಜಗ ಹೇಳಿದೆ ನೀ ದೇವರು ಎಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಜಿಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡವು, ಶಿವ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ನಂದಿ & ವಾಸುಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಸಭಿಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು. ಭೈರಾಪುರ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕುರಿತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನಾ ಕಾಲೇಜಿನ 30 ತಂಡಗಳು, ಜಾನಪದ, ಪರಿಸರ, ಭಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರಿತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
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ಮೈಸೂರು: ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲಿ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಣಿದು ಕನ್ನಡ ಮಣಿದು ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲುಗಳ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪಸರಿಸಿದರು.
ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉಪ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ 8ನೇ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ, ಸಮಾನತೆ, ಜಾನಪದ ಝೇಂಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಯುವಕರು, ಸಭಿಕರು ಮೈ ಮರೆತು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹುಣಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲಿ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಣಿದು ಕನ್ನಡ ಮಣಿದು, ನನ್ನುಸಿರಲಿ ಕಂಪಿಸುವ ಮಣ್ಣು ಎಂಬ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕವಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಪನ್ನು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಿದರು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಕರುನಾಡೇ ಕೈ ಚಾಚಿದ ನೋಡೆ, ಹಸಿರುಗಳೇ ಆ ತೋರಣಗಳೇ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಚಾಮರ ಬೀಸಿದೆ. ಹಾರೋ ಹಕ್ಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದೇ, ನೆಲ ಜಲ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಕುರಿತಾಗಿ ಕವಿಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡವು, ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿರಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ತುಂಬಾ ಅನ್ನದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವಳೆ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನ ಬೇಡಿರಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕುಡುಗೋಳಿಟ್ಟರು ನಗುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಂನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ಮಂಡ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದರು. ಜಗ ಹೇಳಿದೆ ನೀ ದೇವರು ಎಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಜಿಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡವು, ಶಿವ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ನಂದಿ & ವಾಸುಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಸಭಿಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು. ಭೈರಾಪುರ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕುರಿತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನಾ ಕಾಲೇಜಿನ 30 ತಂಡಗಳು, ಜಾನಪದ, ಪರಿಸರ, ಭಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರಿತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
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