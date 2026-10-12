ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹25-30 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು: ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
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Published : October 12, 2026 at 10:33 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 25-30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತ್ಯಾಜುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಫಸಲು ಹಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೂನ್, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಬಾರದ ಕಾರಣ ಕೆಲಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 55 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂದು ರೈತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ರೈತರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ರೈತರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಬರದಿಂದ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ 2,500 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ? ಅದು ಯುಪಿಎಯಿಂದ ಶೇ.4.5ರಷ್ಟು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಶೇ.11.5ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದೆ. 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಗಾಲವಿದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯದೆ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ರೈತರೇ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 25-30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತ್ಯಾಜುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಫಸಲು ಹಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೂನ್, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಬಾರದ ಕಾರಣ ಕೆಲಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 55 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂದು ರೈತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ರೈತರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ರೈತರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಬರದಿಂದ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ 2,500 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ? ಅದು ಯುಪಿಎಯಿಂದ ಶೇ.4.5ರಷ್ಟು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಶೇ.11.5ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದೆ. 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಗಾಲವಿದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯದೆ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ರೈತರೇ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ