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LIVE: ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ

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ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2026 at 3:15 PM IST

|

Updated : October 5, 2026 at 3:52 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕುರಿತು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫಾರಂ-7 ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ERO ಮುಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್-7 ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1950ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 31ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜಿ/ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್ 6, 6A, 7 ಮತ್ತು 8) ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಆರ್‌ಒಗಳು (ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು) ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮವು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ನಿಯಮ 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕುರಿತು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫಾರಂ-7 ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ERO ಮುಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್-7 ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1950ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 31ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜಿ/ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್ 6, 6A, 7 ಮತ್ತು 8) ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಆರ್‌ಒಗಳು (ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು) ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮವು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ನಿಯಮ 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : October 5, 2026 at 3:52 PM IST

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TAGGED:

CEO ANBUKUMAR PRESS MEET
ಸಿಇಒ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್
ELECTION COMMISSION
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
KARNATAKA CHIEF ELECTORAL OFFICER

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