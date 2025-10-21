ETV Bharat / Videos

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಾಲರವಿ ಉತ್ಸವ: ವಿಡಿಯೋ - HALARAVI FESTIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2025 at 6:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಲರವಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ, ಗಂದಾಭಿಷೇಕ ಪೂರೈಸಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು‌.  

ಗ್ರಾಮದ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ, ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದೀವಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಭ ದೇವಿ ಅವರ ಅರ್ಚಕರೂ ದೀವಟಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಅಲಂಕೃತ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲರವಿ ಹೊತ್ತು ತಂದರು. 

ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿತು. ವೀರಗಾಸೆ, ಕಂಸಾಳೆ, ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ತಂಡಗಳು ಕಲಾ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಲಿವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.     

ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ ಸೇವೆ : ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತರು ಪಂಜಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 

ಮೈಸೂರು: ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಲರವಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ, ಗಂದಾಭಿಷೇಕ ಪೂರೈಸಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು‌.  

ಗ್ರಾಮದ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ, ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದೀವಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಭ ದೇವಿ ಅವರ ಅರ್ಚಕರೂ ದೀವಟಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಅಲಂಕೃತ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲರವಿ ಹೊತ್ತು ತಂದರು. 

ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿತು. ವೀರಗಾಸೆ, ಕಂಸಾಳೆ, ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ತಂಡಗಳು ಕಲಾ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಲಿವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.     

ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ ಸೇವೆ : ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತರು ಪಂಜಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI MALE MAHADESHWARA SWAMY
DEEPAVALI FESTIVAL
ಹಾಲರವಿ ಉತ್ಸವ
MYSURU
HALARAVI FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

MP Yaduveer Krishnadatta Wadiyar who had darshan of Lord Sidlu Mallikarjunaswamy

ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಶಿಡ್ಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್

October 21, 2025 at 5:25 PM IST
PYTHON RESCUED IN MAIDANAHALLI

ಮೈಸೂರು: ಮೈದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಣೆ

October 21, 2025 at 2:13 PM IST
CHAMARAJANAGAR RSS PATH SANCHALAN ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ RSS IN KARNATAKA

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಪಥಸಂಚಲನ: ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳು ಭಾಗಿ

October 19, 2025 at 11:22 AM IST
waterlogging-in-arecanut-plantation

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು, ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಭತ್ತ

October 9, 2025 at 7:11 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.