ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ - VOTING AWARENESS

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 1, 2025 at 2:39 PM IST

ಬೀದರ್: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು "ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ" ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೂಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಾಗರಾಜ ಕಲ್ಕುಟಗರ್ ಬೀದರ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಮಡಿವಾಳ ಚೌಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಟೆಕ್ ಪದವೀಧರರಾದ ನಾಗರಾಜ ಫೆ.16ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ನಿತ್ಯ 20 ಕಿಮೀನಂತೆ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸೇಡಂ ಮೂಲಕ ಯಾದಗಿರಿ ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಸುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 

ಇಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಾಹ, ಹಣ ಗಳಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸಾಗಬೇಕು. ಜನರು ಮತ ನೀಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈತಿಕತೆ, ಕೆಲಸದ ನಿಷ್ಠೆ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ, ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಜನತಂತ್ರ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಖರ ಶಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣ, ಆಸೆ, ಆಮೀಷಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮಾರಬಾರದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜ.26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಯಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬೇಡ-ನೈತಿಕತೆ ಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿ, ಭ್ರಷ್ಟರಲ್ಲದ, ಕೋಮುವಾದಿಯಲ್ಲದ, ಪ್ರಬುದ್ಧ, ಜನಪರ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಫಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 

