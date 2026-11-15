ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನಾದಿನ ಬದರಿನಾಥನಿಗೆ ಹಿಮದ ಶೃಂಗಾರ: ವಿಡಿಯೋ
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Published : November 15, 2026 at 3:24 PM IST
ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಗವಾನ್ ಬದರಿನಾಥನ ನೆಲೆವೀಡಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹಿಮ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು.
ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಹಿಮಪಾತವು ಇಡೀ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಹ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಿಮಪಾತದ ನಡುವೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಬದರಿನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯು ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಯಿತು. ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನವೂ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಚಳಿಯು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಪಾತವು ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಗವಾನ್ ಬದರಿನಾಥನ ನೆಲೆವೀಡಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹಿಮ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು.
ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಹಿಮಪಾತವು ಇಡೀ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಹ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಿಮಪಾತದ ನಡುವೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಬದರಿನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯು ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಯಿತು. ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನವೂ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಚಳಿಯು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಪಾತವು ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ: ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ