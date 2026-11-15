ETV Bharat / Videos

ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನಾದಿನ ಬದರಿನಾಥನಿಗೆ ಹಿಮದ ಶೃಂಗಾರ: ವಿಡಿಯೋ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಬದರಿನಾಥದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 15, 2026 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಗವಾನ್ ಬದರಿನಾಥನ ನೆಲೆವೀಡಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹಿಮ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು.

ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಹಿಮಪಾತವು ಇಡೀ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಹ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಿಮಪಾತದ ನಡುವೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಬದರಿನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯು ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಯಿತು. ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನವೂ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಚಳಿಯು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಪಾತವು ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ: ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಗವಾನ್ ಬದರಿನಾಥನ ನೆಲೆವೀಡಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹಿಮ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು.

ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಹಿಮಪಾತವು ಇಡೀ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಹ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಿಮಪಾತದ ನಡುವೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಬದರಿನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯು ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಯಿತು. ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನವೂ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಚಳಿಯು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಪಾತವು ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ: ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

SNOWFALL IN BADRINATH DHAM
SNOWFALL IN UTTARAKHAND
CHAMOLI SNOWFALL
ಬದರಿನಾಥ ಹಿಮಪಾತ
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹಿಮಪಾತ

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

Minister Rudrappa Lamani

ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಅಷ್ಟೇ, ದರ ನಿಗದಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ

November 15, 2026 at 4:02 PM IST
BULL GORES A PERSON DURING A BULL-BAITING COMPETITION IN DAVANAGERE

ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿವಿದ ಹೋರಿ: ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

November 14, 2026 at 8:28 PM IST
Minister Narendraswamy ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫೋನ್​ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಚಾರ Prime Minister Narendra Modi ಮನ್​ ಕೀ ಬಾತ್ agriculture minister in Dharwad

ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾ: ಸಚಿವ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ

November 14, 2026 at 1:37 PM IST
23RD KANNADA SAHITYA SAMMELANA OF BALLARI DISTRICT INAUGURATED WITH GRAND PROCESSION

ಕಲಾತಂಡಗಳ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಖಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ 23ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

November 14, 2026 at 1:36 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.