ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್: ವಿಡಿಯೋ
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Published : October 2, 2026 at 7:34 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲಗಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚರಂಡಿ ಬಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಅಡಗಿಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್, ಕೊನೆಗೂ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲಗಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚರಂಡಿ ಬಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಅಡಗಿಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್, ಕೊನೆಗೂ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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