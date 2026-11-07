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ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್​ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ: ವಿಡಿಯೋ

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ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್​ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ: ವಿಡಿಯೋ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 7, 2026 at 4:35 PM IST

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ 26 ರಲ್ಲಿರುವ ಓಂ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್​ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದಿಗಂಬರ ಕುರಡೇಕರ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಜಾವ 2 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟರ್ ಬಳಸಿ ಕೀಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೂವರು ಕಳ್ಳರು ಒಳಗೆ ನುಸಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಜನ ಮುಸುಕುದಾರಿಗಳು‌ 100 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಅಂದಾಜು ಒಂದು‌ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಖದೀಮರು, ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನವನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರೀಶಿಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನ ದಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಎಸ್​​ಪಿ ಜಗದೀಶ್​, ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಗಜಾನನ ಸುತಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಮುಖ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ‌ಆಭರಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕ‌ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ 26 ರಲ್ಲಿರುವ ಓಂ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್​ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದಿಗಂಬರ ಕುರಡೇಕರ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಜಾವ 2 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟರ್ ಬಳಸಿ ಕೀಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೂವರು ಕಳ್ಳರು ಒಳಗೆ ನುಸಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಜನ ಮುಸುಕುದಾರಿಗಳು‌ 100 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಅಂದಾಜು ಒಂದು‌ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಖದೀಮರು, ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನವನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರೀಶಿಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನ ದಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಎಸ್​​ಪಿ ಜಗದೀಶ್​, ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಗಜಾನನ ಸುತಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಮುಖ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ‌ಆಭರಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕ‌ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ
ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕಳ್ಳತನ
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