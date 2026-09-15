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ಆನೇಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಕ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

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ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 6:27 PM IST

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ಆನೇಕಲ್: ಬೆಂಗಳೂರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆನೇಕಲ್‌ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆನೇಕಲ್ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಕೂಗಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಟಿವಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 26 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆನೇಕಲ್-ಸರ್ಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಜಾಪುರ-ಆನೇಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ಚಂದಾಪುರ-ಹೊಸೂರು ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು-ಚಂದಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​ಗೆ KSRTC ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಮೂವರು ಯುವಕರ ದುರ್ಮರಣ

ಆನೇಕಲ್: ಬೆಂಗಳೂರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆನೇಕಲ್‌ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆನೇಕಲ್ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಕೂಗಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಟಿವಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 26 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆನೇಕಲ್-ಸರ್ಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಜಾಪುರ-ಆನೇಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ಚಂದಾಪುರ-ಹೊಸೂರು ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು-ಚಂದಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​ಗೆ KSRTC ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಮೂವರು ಯುವಕರ ದುರ್ಮರಣ

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TAGGED:

RAMALINGA REDDY
TRAFFIC CONTROL
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ
BENGALURU
TRAFFIC CONGESTION

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