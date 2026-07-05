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ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ತುಂಬಿದ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು: 10 ಗೇಟ್​​ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ ನೀರು - ಗಾಜನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು

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ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 5, 2026 at 1:45 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಮೊದಲ ಡ್ಯಾಂ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಳೆ ತಡವಾದ್ರು ಸಹ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹಿನ್ನೀರನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಹಾಗೇ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 10 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 19,708 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳ ಹರಿವು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನದಿಗೆ 17,649 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಂಗಾರು ಬೇಗನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ತಡವಾದರೂ ಸಹ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವುದು ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು 588.21 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ‌ 3.24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾರ್ಮಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 22 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಮೊದಲ ಡ್ಯಾಂ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಳೆ ತಡವಾದ್ರು ಸಹ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹಿನ್ನೀರನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಹಾಗೇ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 10 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 19,708 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳ ಹರಿವು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನದಿಗೆ 17,649 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಂಗಾರು ಬೇಗನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ತಡವಾದರೂ ಸಹ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವುದು ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು 588.21 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ‌ 3.24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾರ್ಮಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 22 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಮಳೆ
ಗಾಜನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು
TUNGA DAM

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Karnataka Team

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