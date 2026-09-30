ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನ ದೇಶ ಹಾಗೂ ದೇವ ಭಕ್ತಿಯ ಝೇಂಕಾರ
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Published : September 30, 2026 at 10:09 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ) ದೇಶ ಹಾಗೂ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಝೇಂಕಾರ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕುವೆಂಪು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಂವಿಧಾನ, ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನೃತ್ಯ, ಯಾಲಚನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ನಾದಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೌರಾಣಿಕ ನೃತ್ಯ, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ರೈತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಮಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೃತ್ಯ, ಹುಣಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರೀತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ, ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ನರಿ ಕಾಲೇಜು ಗೊರವ ಕುಣಿತ, ಮರಗಾಲು ಕುಣಿತ, ಕೊಡವ ನೃತ್ಯ ಹುಲಿ ವೇಷ ಆದಿವಾಸಿ ನೃತ್ಯ, ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೃತ್ಯ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ನೃತ್ಯರೂಪಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.
ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಲ್ ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇಶ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಯುವಕರು ಕೇವಲ ಭೂಸೇನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೌಕಾಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಪರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಯಕ್ತರಾದ ಡಾ; ಪಿ. ಶಿವರಾಜು, ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಚೇತನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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ಮೈಸೂರು: ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ) ದೇಶ ಹಾಗೂ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಝೇಂಕಾರ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕುವೆಂಪು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಂವಿಧಾನ, ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನೃತ್ಯ, ಯಾಲಚನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ನಾದಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೌರಾಣಿಕ ನೃತ್ಯ, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ರೈತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಮಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೃತ್ಯ, ಹುಣಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರೀತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ, ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ನರಿ ಕಾಲೇಜು ಗೊರವ ಕುಣಿತ, ಮರಗಾಲು ಕುಣಿತ, ಕೊಡವ ನೃತ್ಯ ಹುಲಿ ವೇಷ ಆದಿವಾಸಿ ನೃತ್ಯ, ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೃತ್ಯ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ನೃತ್ಯರೂಪಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.
ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಲ್ ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇಶ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಯುವಕರು ಕೇವಲ ಭೂಸೇನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೌಕಾಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಪರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಯಕ್ತರಾದ ಡಾ; ಪಿ. ಶಿವರಾಜು, ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಚೇತನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ: ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರುಗು