ETV Bharat / Videos

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - DRINKING WATER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 22, 2026 at 12:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 20 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. 

ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿವಾರ್ಹಕರು, ಚಾಲಕರು, ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ಧಾರೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಕ್ಷಾಮದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹನಿ-ಹನಿ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

DRINKING WATER IN BUSES
SANMARGA FRIENDS
ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
BALLARI
DRINKING WATER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.