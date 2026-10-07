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ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ: ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ

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ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2026 at 8:13 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್​​ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ  ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್, ಹಿಂದೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​​ನ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರ ಬಳಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮೂಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಕುರಿತು ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ನಗರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ನನಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯಕರು ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ಎಂದಾಗ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.‌ ಈಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೂ ಕರೆದರು ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೋಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕರೆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ‌ 8-10 ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್​​ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ  ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್, ಹಿಂದೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​​ನ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರ ಬಳಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮೂಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಕುರಿತು ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ನಗರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ನನಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯಕರು ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ಎಂದಾಗ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.‌ ಈಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೂ ಕರೆದರು ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೋಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕರೆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ‌ 8-10 ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

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TAGGED:

RE JOINING BJP
SHIVAMOGGA
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಬಿಜೆಪಿ
FORMER MINISTER K S ESHWARAPPA

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