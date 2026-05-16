ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಮಾಲಕಿಯ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಪರಾರಿ!: ವಿಡಿಯೋ - ROBBERS FLEE

ಮಾಲಕಿಯ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಪರಾರಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 9:30 PM IST

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ರಾತ್ರಿ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ವೇಳೆ ನುಗ್ಗಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಮಾಲಕಿಯ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಾಸಿಕ್‌ನ ಜನನಿಬಿಡ ಹಿರಾವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ 15ರ ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ.

ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚು ಮಾಲಕಿ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೇಸ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರು ಮಂದಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತಗೊಳ್ಳದ ಮಾಲಕಿ ನಯನಾ ಪಗರಿಯಾ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧವೊಡ್ಡಿದರು. ಮಾಲಕಿ ಜೊತೆ ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಕೈಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ದರೋಡೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವೊಡ್ಡಿದ ಮಾಲಕಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಮೋನಿಕಾ ರೌತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಮೂರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಕಳ್ಳತನ; ಟ್ರಜೂರಿ ಸಮೇತ 250 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 25 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ

ETV Bharat Karnataka Team

