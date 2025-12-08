ETV Bharat / Videos

ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್​ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಸಮ್ಮಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾಲ್​ - TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT 2025

Published : December 8, 2025 at 9:06 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈಸಿಂಗ್​ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಸಮ್ಮಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ(RFC)ಯ ಸ್ಟಾಲ್​ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್​ ಎಫ್​ ಸಿಯ ಸ್ಟಾಲ್​ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರುವುದು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಸ್ಟಾಲ್​ ನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾಲ್​ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗಣ್ಯರು, ನಟರಿಗೆ ಆರ್​ ಎಫ್​ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆತಿಥ್ಯ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಸಿಎಂಡಿ ಸಿಹೆಚ್​ ಕಿರಣ್​, ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಎಂಡಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಾಂಬಸಿವ ರಾವ್​ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸ್ಟಾಲ್​ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ಲಾಂಪಿಂಗ್: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?; ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ! 

RFC STALL IN GLOBAL SUMMIT
RAMOJI FILM CITY
HYDERABAD
RFC STALL AS AN ATTRACTION
TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT 2025

ETV Bharat Karnataka Team

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

