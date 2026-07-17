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ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ - PORTRAITS OF LORD JAGANNATH

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ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 12:13 PM IST

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ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಿಯ ವೇಗದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಆಯುಷ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಗವಂತನ ದೈವಿಕ ರೂಪ, ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯುಷ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ. ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೇಂಟರ್. ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಭವ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಥಯಾತ್ರೆ 2026: ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪವಿತ್ರ ಹಗ್ಗಗಳ ಸಿದ್ದತೆ ಸಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಿಯ ವೇಗದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಆಯುಷ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಗವಂತನ ದೈವಿಕ ರೂಪ, ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯುಷ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ. ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೇಂಟರ್. ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಭವ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಥಯಾತ್ರೆ 2026: ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪವಿತ್ರ ಹಗ್ಗಗಳ ಸಿದ್ದತೆ ಸಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

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TAGGED:

ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ
PAINTER AYUSH MOHAPATRA
REVERSE SPEED PAINTER
PORTRAITS OF LORD JAGANNATH

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Karnataka Team

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