14 ಅಡಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
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Published : October 3, 2026 at 12:43 PM IST
ವಿಜಯನಗರ: ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 14 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರದ ಚಪ್ಪರದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲವರು ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಹಾವು ಜನರತ್ತ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಉರಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್: ವಿಡಿಯೋ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚರಂಡಿ ಬಳಿ ಅಡಗಿಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೆಬ್ಬಾವು ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲಗಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ವಿಜಯನಗರ: ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 14 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರದ ಚಪ್ಪರದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲವರು ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಹಾವು ಜನರತ್ತ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಉರಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್: ವಿಡಿಯೋ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚರಂಡಿ ಬಳಿ ಅಡಗಿಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೆಬ್ಬಾವು ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲಗಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.