ಮಂಗೋಲಿಯದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿ - BANDED GOOSE BIRD RESCUE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 4, 2026 at 9:20 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮಂಗೋಲಿಯದಿಂದ ವಲಸೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಹೊರ ವಲಯದ ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಉರುಳಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಮಧುಸೂದನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಬಹಳ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗೂಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟೇದಲಿಯ ಹೆಬ್ಬಾತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗೂಸ್ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ರೈತ ಹೊಲದಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ಭತ್ತ ಜೋಳ ತಿನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವು ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದವರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಹೆಬ್ಬಾತು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆಗೆ ಬಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಮಹುಸೂಧನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಡಬ್ಬಗಳ ಹಿಂದಿತ್ತು ಹಾರುವ ಹಾವು
ಮೈಸೂರು: ಮಂಗೋಲಿಯದಿಂದ ವಲಸೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಹೊರ ವಲಯದ ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಉರುಳಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಮಧುಸೂದನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಬಹಳ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗೂಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟೇದಲಿಯ ಹೆಬ್ಬಾತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗೂಸ್ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ರೈತ ಹೊಲದಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ಭತ್ತ ಜೋಳ ತಿನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವು ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದವರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಹೆಬ್ಬಾತು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆಗೆ ಬಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಮಹುಸೂಧನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಡಬ್ಬಗಳ ಹಿಂದಿತ್ತು ಹಾರುವ ಹಾವು