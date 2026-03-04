ETV Bharat / Videos

ಮಂಗೋಲಿಯದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿ - BANDED GOOSE BIRD RESCUE

ಮಂಗೋಲಿಯದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 4, 2026 at 9:20 PM IST

1 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಮಂಗೋಲಿಯದಿಂದ ವಲಸೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಹೊರ ವಲಯದ ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಉರುಳಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಮಧುಸೂದನ್​ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದು ಬಹಳ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್​ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗೂಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟೇದಲಿಯ ಹೆಬ್ಬಾತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್​ ಗೂಸ್​ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​​ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ರೈತ ಹೊಲದಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವ್​​ ಮಾಡಿದ ಭತ್ತ ಜೋಳ ತಿನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವು ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂದು ಸೆಟಲ್​ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದವರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಹೆಬ್ಬಾತು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆಗೆ ಬಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಮಹುಸೂಧನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಡಬ್ಬಗಳ ಹಿಂದಿತ್ತು ಹಾರುವ ಹಾವು

