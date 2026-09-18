ETV Bharat / Videos

ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆ, ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ತೆರವು

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆ, ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ತೆರವು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 7:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಣಗಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್ ತೆರಳುವ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆರ್‌ಎಂಸಿ ವೃತ್ತ, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ಬನ್ನಿಮಂಪಟದ ಹೈವೆ ವೃತ್ತ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆ, ಜೆಎಲ್ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರುವ ರೆಂಬೆ - ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತು ಮಾಡಿ, ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಸ್ಕ್​​ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮರಗಳಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯ್ತುಕರಾದ ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ನಾನಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ , ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ಬಳಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಜೆಸಿಇ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, ದಸರಾ ಮಾರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಜರ್‌ಬಾದ್, ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೃತ್ತದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಣಗಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್ ತೆರಳುವ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆರ್‌ಎಂಸಿ ವೃತ್ತ, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ಬನ್ನಿಮಂಪಟದ ಹೈವೆ ವೃತ್ತ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆ, ಜೆಎಲ್ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರುವ ರೆಂಬೆ - ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತು ಮಾಡಿ, ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಸ್ಕ್​​ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮರಗಳಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯ್ತುಕರಾದ ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ನಾನಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ , ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ಬಳಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಜೆಸಿಇ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, ದಸರಾ ಮಾರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಜರ್‌ಬಾದ್, ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೃತ್ತದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

REMOVAL OF DRIED TREES
MYSURU
ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆ ತೆರವು
MYSURU DASARA 2026
REMOVAL OF DRIED BRANCHES

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

Request to the CM to invite Supreme Court Justice BV Nagarathna to inaugurate Dasara

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ.ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ: ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ

September 18, 2026 at 4:03 PM IST
ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ UTTARA KANNADA KARWAR PORT AREA

ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ: ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ತಾಕೀತು

September 16, 2026 at 11:13 AM IST
SIGNAL SYSTEM TO HELP CONTROL RISING TRAFFIC CONGESTION IN AND AROUND ANEKAL: RAMALINGA REDDY

ಆನೇಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಕ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

September 15, 2026 at 6:27 PM IST
Grand welcome for soldier returning to hometown after 23 years of service to the nation

23 ವರ್ಷ ದೇಶಸೇವೆ ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಯೋಧನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: 10 ಕಿ.ಮೀ. 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನ ಜಾಥಾ

September 15, 2026 at 5:37 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.