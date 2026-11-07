ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 10 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಿ: ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
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Published : November 7, 2026 at 7:18 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 10 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾಲಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ 172 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 55.688 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 14 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 8 ಟಿಎಂಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಇನ್ನೂ ಆವಿ ಆಗುವ ನೀರು 1.73 ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ 33 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು 110 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 10 ದಿನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮಗೆ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೀರು ನೀಡಿದರೆ, ಭತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಕೆಗೆ ಸಹ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀಡು ಬಿಡುವುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 100 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ಸಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 10 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾಲಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ 172 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 55.688 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 14 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 8 ಟಿಎಂಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಇನ್ನೂ ಆವಿ ಆಗುವ ನೀರು 1.73 ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ 33 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು 110 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 10 ದಿನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮಗೆ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೀರು ನೀಡಿದರೆ, ಭತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಕೆಗೆ ಸಹ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀಡು ಬಿಡುವುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 100 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ಸಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ