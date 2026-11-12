ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ವಿಡಿಯೋ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 12, 2026 at 4:54 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಇದೀಗ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಬಿಳ್ಚಿ ಬಳಿಯ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಯಿಗಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಳೆಕೆರೆಯು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನೀರುನಾಯಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀರುನಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ದಡದ ಬಳಿ ಬೇಟೆ ಅರಸಿಕೊಂಡು ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5-6 ನೀರು ನಾಯಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇವು ತೀರ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಬೇಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುನಾಯಿಗಳನ್ನು ಜನರು, ದಾರಿಹೋಕರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ವಿಶ್ವ ನೀರುನಾಯಿ ದಿನ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 31ನ್ನು ವಿಶ್ವ ನೀರುನಾಯಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರುನಾಯಿಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ತಿಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಚಿರತೆ: ಜನರೆದುರೇ ಕರು ತಿಂದು ತೇಗಿ ಗುಟುರು
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಇದೀಗ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಬಿಳ್ಚಿ ಬಳಿಯ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಯಿಗಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಳೆಕೆರೆಯು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನೀರುನಾಯಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀರುನಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ದಡದ ಬಳಿ ಬೇಟೆ ಅರಸಿಕೊಂಡು ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5-6 ನೀರು ನಾಯಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇವು ತೀರ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಬೇಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಳೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುನಾಯಿಗಳನ್ನು ಜನರು, ದಾರಿಹೋಕರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ವಿಶ್ವ ನೀರುನಾಯಿ ದಿನ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 31ನ್ನು ವಿಶ್ವ ನೀರುನಾಯಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರುನಾಯಿಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ತಿಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಚಿರತೆ: ಜನರೆದುರೇ ಕರು ತಿಂದು ತೇಗಿ ಗುಟುರು