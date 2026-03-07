ETV Bharat / Videos

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ; ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವ ಜನತೆ - RANGA PANCHAMI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 6:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ವಾಣಿಜ್ಯನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಂಗಪಂಚಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಾಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಿಂದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.  

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ಜನರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ರಂಗೇರಿದ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯ ಮರಾಠಾಗಲ್ಲಿ, ಬಾವಿ ಓಣಿ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್, ಡಾಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರೇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಟೇಲ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ರಂಗ ಪಂಚಮಿ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 

ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ : ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. 

ನಗರದ ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಮ್ಮ‌ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಮರುದಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲರ್, ಕಲರ್ - HOLI CELEBRATION

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ವಾಣಿಜ್ಯನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಂಗಪಂಚಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಾಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಿಂದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.  

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ಜನರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ರಂಗೇರಿದ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯ ಮರಾಠಾಗಲ್ಲಿ, ಬಾವಿ ಓಣಿ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್, ಡಾಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರೇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಟೇಲ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ರಂಗ ಪಂಚಮಿ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 

ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ : ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. 

ನಗರದ ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಮ್ಮ‌ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಮರುದಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲರ್, ಕಲರ್ - HOLI CELEBRATION

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN DANCE
DJ DANCE
ರಂಗಪಂಚಮಿ
DHARWAD
RANGA PANCHAMI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

a-portrait-of-cm-siddaramaiah-holding-a-suitcase-made-from-rangoli

ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸೂಟ್​ಕೇಸ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರ : ವಿಡಿಯೋ

March 5, 2026 at 6:34 PM IST
Worship to Sri Nanjundeshwara Swamy Gautama Pancha Ratha

ಮಾ.30ರಂದು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ; ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಯ ರಥಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪೂಜೆ

March 5, 2026 at 6:34 PM IST
Holi celebrated without colors in Udupi

ಉಡುಪಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಜನಪದ ಹೋಳಿ: ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಎರಚಾಟವಿಲ್ಲ!

March 5, 2026 at 10:26 AM IST
holi celebration in shivamogga

ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲರ್, ಕಲರ್

March 5, 2026 at 9:55 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.