ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ; ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವ ಜನತೆ - RANGA PANCHAMI
Published : March 7, 2026 at 6:06 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ವಾಣಿಜ್ಯನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಂಗಪಂಚಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಾಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಿಂದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ಜನರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ರಂಗೇರಿದ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಯ ಮರಾಠಾಗಲ್ಲಿ, ಬಾವಿ ಓಣಿ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್, ಡಾಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರೇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ರಂಗ ಪಂಚಮಿ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ : ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.
ನಗರದ ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಮ್ಮಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಮರುದಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದರು.
