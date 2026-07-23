ರಾಮನಗರ: ಎರಡು ಹಾವುಗಳ ಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವ - ವಿಡಿಯೋ - RAT SNAKES
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Published : July 23, 2026 at 6:31 PM IST
ರಾಮನಗರ: ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮೈಮರೆತು ಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಮೀಪ ಎರಡು ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ನರ್ತನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಡ ಈ ಹಾವುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನದಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಪಶಕುನ ಎಂದು ನಂಬುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಹಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳು ವಿಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳ ಮಿಲನ: ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ
ರಾಮನಗರ: ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮೈಮರೆತು ಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಮೀಪ ಎರಡು ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ನರ್ತನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಡ ಈ ಹಾವುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಮಿಲನದಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಪಶಕುನ ಎಂದು ನಂಬುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಹಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳು ವಿಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳ ಮಿಲನ: ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ