ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯರ ಬೃಹತ್ ರಂಗೋಲಿ:ವಿಡಿಯೋ - ARTIST PUNEETH AND TEAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 3, 2026 at 5:33 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಬೃಹತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಚಿತ್ರವೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನೀತ್ ಕಲಾವಿದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ., ಹರ್ಷಿತ್ ಆರ್., ಕೆ.ಬಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ರಾಯರ ಭಕ್ತ ವೆಂಕಟಾಚಲ (ವಿ2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್) ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 5175 ಕೆಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ ಮಠದ ಆವರಣದ 45,144 ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸತತ 28 ಗಂಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಂಡ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೂ.25 ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ರಚಿಸಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ- ವಿಡಿಯೋ
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಬೃಹತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಚಿತ್ರವೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನೀತ್ ಕಲಾವಿದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ., ಹರ್ಷಿತ್ ಆರ್., ಕೆ.ಬಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ರಾಯರ ಭಕ್ತ ವೆಂಕಟಾಚಲ (ವಿ2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್) ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 5175 ಕೆಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ ಮಠದ ಆವರಣದ 45,144 ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸತತ 28 ಗಂಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಂಡ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೂ.25 ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ರಚಿಸಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ- ವಿಡಿಯೋ