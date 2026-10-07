ಕಳ್ಳನ ಮನಸ್ಸು ಹುಳ್ಳಹುಳ್ಳಗೆ... ಸಿಎಂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 7, 2026 at 9:00 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು?. ಕಳ್ಳನ ಮನಸ್ಸು ಹುಳ್ಳಹುಳ್ಳಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ. ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಸಕರೇ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಒಡೆದ ಮನೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದಿದೆ: ನಗರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಟ, ಚೀರಾಟ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರಾ?. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ (ಬಿಜೆಪಿ) ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಟ, ಚೀರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನಡೆಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಚುನಾವಣ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ನಯಾಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೀಚಾಗುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದಿತು?. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಸರಿ, ಸೋತಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ರಾಹುಕಾಲದ ಕಥೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಸ್ಟರ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಆರೋಪ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು?. ಕಳ್ಳನ ಮನಸ್ಸು ಹುಳ್ಳಹುಳ್ಳಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ. ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಸಕರೇ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಒಡೆದ ಮನೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದಿದೆ: ನಗರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಟ, ಚೀರಾಟ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರಾ?. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ (ಬಿಜೆಪಿ) ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಟ, ಚೀರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನಡೆಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಚುನಾವಣ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ನಯಾಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೀಚಾಗುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದಿತು?. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಸರಿ, ಸೋತಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ರಾಹುಕಾಲದ ಕಥೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಸ್ಟರ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಆರೋಪ