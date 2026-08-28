ಹಾವೇರಿ: ಬಣವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ
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Published : August 28, 2026 at 11:50 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಉರಗಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವು ನಿದ್ದೆಗೆಡಸಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇದೀಗ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಣವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಉರಗಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಗಿರೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜು ಸೇರಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮನಗರ: ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ರಾಮನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೋರ್ವರ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಬ್ಬು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು, ತೋಟದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ಹಾವೇರಿ: ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಉರಗಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವು ನಿದ್ದೆಗೆಡಸಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇದೀಗ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಣವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಉರಗಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಗಿರೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜು ಸೇರಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮನಗರ: ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ರಾಮನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೋರ್ವರ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಬ್ಬು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು, ತೋಟದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.