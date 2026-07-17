ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ: ಎರಡನೇ ದಿನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ - ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ
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Published : July 17, 2026 at 10:05 AM IST
ಪುರಿ(ಒಡಿಶಾ): ಪುರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ಎರಡನೇ ದಿನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಯಾತ್ರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಭಕ್ತಿಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದೇವತೆಗಳು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪಹಂಡಿ (ಮೆರವಣಿಗೆ)ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಂದಿಘೋಷ (ಜಗನ್ನಾಥ), ತಾಳಧ್ವಜ (ಬಲಭದ್ರ), ಮತ್ತು ದರ್ಪದಾಳನ (ಸುಭದ್ರ)ದೇವರುಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕಂಸಾಳೆ, ಗಂಟೆಗಳು, ತಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಖಗಳ ಊದುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಲಯದ ನಡುವೆ, ಶ್ರೀಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಪುರಿ(ಒಡಿಶಾ): ಪುರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ಎರಡನೇ ದಿನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಯಾತ್ರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಭಕ್ತಿಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದೇವತೆಗಳು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪಹಂಡಿ (ಮೆರವಣಿಗೆ)ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಂದಿಘೋಷ (ಜಗನ್ನಾಥ), ತಾಳಧ್ವಜ (ಬಲಭದ್ರ), ಮತ್ತು ದರ್ಪದಾಳನ (ಸುಭದ್ರ)ದೇವರುಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕಂಸಾಳೆ, ಗಂಟೆಗಳು, ತಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಖಗಳ ಊದುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಲಯದ ನಡುವೆ, ಶ್ರೀಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.