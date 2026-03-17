ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ: ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವದ ಮಧ್ಯೆಯೂ 2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಹಂಚಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ - APPU BIRTH DAY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 17, 2026 at 6:20 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದೋಸೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ನಗರದ ಜೈ ರಾಜವಂಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ವದ್ದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದೋಸೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಾನು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜೈ ರಾಜವಂಶ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ವದ್ದಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಪರಶುರಾಮ ಹೇಳಿದರು.
