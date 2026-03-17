ETV Bharat / Videos

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ: ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವದ ಮಧ್ಯೆಯೂ 2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಹಂಚಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ - APPU BIRTH DAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪು ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 6:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದೋಸೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 

ನಗರದ ಜೈ ರಾಜವಂಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ವದ್ದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದೋಸೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನಾನು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ‌ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜೈ ರಾಜವಂಶ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ವದ್ದಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಪರಶುರಾಮ ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಲು ಪುನೀತ್​ ಕಾರಣ': ಆಕಾಶ್, ಅರಸು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂದರ್ಶನ

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARWAD
PUNEETH RAJKUMAR
2 QUINTALS OF DOSA
HUBBALLI
APPU BIRTH DAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

CHIKKAMAGALURU CAR LORRY ACCIDENT ESCAPED BY ACCIDENT

ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ: ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಮಗು ಸಹಿತ ದಂಪತಿ ಪಾರು

March 15, 2026 at 1:02 PM IST
Indira Canteen

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಂದ್

March 15, 2026 at 12:07 PM IST
DHARWAD ನೂತನ ಧಾರವಾಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್​ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜುಕೋಳ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು

March 14, 2026 at 7:31 PM IST
CHAMARAJANAGAR ಕಳ್ಳತನ GOD SILVER IDOL STOLEN

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದೇವಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ದೇವರ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ

March 13, 2026 at 3:09 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.