ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣ ಬಂದ್; ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ - PROTEST IN SAGARA
Published : December 17, 2025 at 3:32 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಗರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಐತಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, ಜೋಗ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಾಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂಗೆ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಪತ್ರ: ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಗರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ಜೋಗ, ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು, ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ , ಕೆಳದಿ, ಇಕ್ಕೆರಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
