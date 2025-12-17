ETV Bharat / Videos

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣ ಬಂದ್; ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ - PROTEST IN SAGARA

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 3:32 PM IST

1 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಗರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬಂದ್​ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್​​, ಐತಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್​, ಜೋಗ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಟೈರ್​ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಗರ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ‌‌‌. ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂಗೆ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಪತ್ರ: ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಗರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬಂದ್​ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ಜೋಗ, ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು, ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ , ಕೆಳದಿ, ಇಕ್ಕೆರಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು‌ ನಮೂದಿಸಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

