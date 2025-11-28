ETV Bharat / Videos

ಪ್ರಧಾನಿ ಉಡುಪಿ ಭೇಟಿ: ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮೋದಿ ಕಲಾಕೃತಿ - MODI ART IN GRAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 11:57 AM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 12:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಡುಪಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಸಕಲವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನೂರಿನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್​ ಅವರು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ  ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಣಿಪಾಲ ಅವರು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವರ್ಣದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಕೃತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ರವಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಇವರು ಭಾರತದ ಕ್ರೋಶೆ ರಾಣಿ: ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಕೀಲಾ ಬಾನೋ; ಇವರ ಕಲೆಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!

ಉಡುಪಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಸಕಲವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನೂರಿನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್​ ಅವರು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ  ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಣಿಪಾಲ ಅವರು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವರ್ಣದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಕೃತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ರವಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಇವರು ಭಾರತದ ಕ್ರೋಶೆ ರಾಣಿ: ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಕೀಲಾ ಬಾನೋ; ಇವರ ಕಲೆಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!

Last Updated : November 28, 2025 at 12:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UDUPI
ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮೋದಿ ಕಲಾಕೃತಿ
ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಣಿಪಾಲ
ARTIST SRINATH MANIPAL
MODI ART IN GRAIN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

fans-offer-prayers-to-shamanur-shivashankarappa-by-breaking-51-coconuts-to-pray-for-his-recovery

ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬರಲೆಂದು 51 ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

November 27, 2025 at 3:00 PM IST
Union Minister Shivraj Singh Chouhan reached Moga

ಮೋಗಾ ಮತ್ತು ಜಲಂಧರ್​​ನಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್

November 27, 2025 at 1:32 PM IST
mp-kangana-ranaut

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ; ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ನಟಿ

November 24, 2025 at 7:20 PM IST
MANDYA SCENE OF DYING FROM A HEART ATTACK ಹೃದಯಾಘಾತ DEATH

ಪೇಂಟ್​​ ತರಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು: ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

November 23, 2025 at 12:44 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.