LIVE: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ನೇರಪ್ರಸಾರ - PARIKSHA PE CHARCHA

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 6, 2026 at 10:56 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒತ್ತಡರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ (ಪಿಪಿಸಿ) ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಯುವಕರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, 'ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ-26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ವರ್ಷದ PPC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಲಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

