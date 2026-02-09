ETV Bharat / Videos

'ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ' ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ - PARIKSHA PE CHARCHA

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ (IANS File)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 10:11 AM IST

Updated : February 9, 2026 at 11:09 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ 2026ರ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಹುದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ 'ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಧರು' ತಮಗಿರುವ ಭಯ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

2018ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಟಾಲ್ಕಟೋರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ, 4.19 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 24.84 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 4.50 ಕೋಟಿ ಜನರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : February 9, 2026 at 11:09 AM IST

