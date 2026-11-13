Live: ವಿಸ್ತರಿತ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ - ನೇರ ಪ್ರಸಾರ
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Published : November 13, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 2:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆ ವರೆಗಿನ ವಿಸ್ತರಿತ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ತಾವರೆಕೆರೆಯಿಂದ ಬಿಳೇಕನಹಳ್ಳಿ ಐಐಎಂಬಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 3 ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, 15 ಡಿಸಿಪಿ, 20 ಎಸಿಪಿಗಳು, 100 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ಪಿಜಿ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಿಜಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈರಿಸ್ಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆ ವರೆಗಿನ ವಿಸ್ತರಿತ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ತಾವರೆಕೆರೆಯಿಂದ ಬಿಳೇಕನಹಳ್ಳಿ ಐಐಎಂಬಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 3 ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, 15 ಡಿಸಿಪಿ, 20 ಎಸಿಪಿಗಳು, 100 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ಪಿಜಿ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಿಜಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈರಿಸ್ಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ