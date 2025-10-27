ETV Bharat / Videos

ಮೈಸೂರು: ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಲು ಬಿಡದ ಸಾಕುನಾಯಿ- ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ - DOG

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನಾಯಿ. ಅನ್ನ ತಿಂದ ಮನೆ ಕಾಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪಲಾಪುರದ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾಟ್ ವೀಲರ್​​ ತಳಿಯ ಸಾಕುನಾಯಿ (ಡಾಲಿ)ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. 

ಸಂಜೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಗರ ಹಾವೊಂದು ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಲೆತ್ನಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿ ಬುಸುಗುಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 

ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಎದ್ದು ಹೊರ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಾವು ಎದುರು ಬದುರಿಗಿದ್ದವು.

ನಂತರ ಸ್ನೇಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು​ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಂಗೂರ್​ ಕೋತಿ ಮರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಮೈಸೂರು: ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನಾಯಿ. ಅನ್ನ ತಿಂದ ಮನೆ ಕಾಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪಲಾಪುರದ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾಟ್ ವೀಲರ್​​ ತಳಿಯ ಸಾಕುನಾಯಿ (ಡಾಲಿ)ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. 

ಸಂಜೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಗರ ಹಾವೊಂದು ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಲೆತ್ನಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿ ಬುಸುಗುಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 

ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಎದ್ದು ಹೊರ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಾವು ಎದುರು ಬದುರಿಗಿದ್ದವು.

ನಂತರ ಸ್ನೇಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು​ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಂಗೂರ್​ ಕೋತಿ ಮರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSURU
ನಾಗರಹಾವು
ರಾಟ್ ವೀಲರ್​
DOG

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

VANI VILAS RESERVOIR ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ CHITRADURGA RESCUE VIDEO

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ..Watch in video

October 27, 2025 at 10:15 AM IST
MYSURU BABY LANGUR MONKEY LANGUR MONKEY VIDEO

ಮೈಸೂರು: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಂಗೂರ್​ ಕೋತಿ ಮರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

October 25, 2025 at 8:02 PM IST
leopard-captured

ಮಂಡ್ಯ: ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಿಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ

October 25, 2025 at 3:33 PM IST
BULL CHASING TRAGEDY

ಹಾವೇರಿ: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ

October 23, 2025 at 8:02 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

IND vs AUS ಟಿ-20 ಸರಣಿ; ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.